Babel, Resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, asbaşkan Umut Güner ve futbol takımı direktörü Ali Naibi ile bir araya gelen Babel, Beşiktaş forması giyerek sözleşmeye imza attı.



Hollandalı futbolcunun 2,5 yıl için toplam garanti ücreti 5 milyon 400 bin avro. Babel, bu sezon 1 milyon iki yüz bin avro, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için de 2 milyon 100 biner avro garanti ücret alacak.



Hollandalı futbolcuya ayrıca oynayacağı maçlarda alınacak puan başına 4 bin avro ödeneceği bildirildi.