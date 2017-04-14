Babel: "Daha Son Sözü Söylemedik"

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Lyon mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Daha son sözü söylemedik" dedi.



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın Hollandalı yıldızı Babel, "Deplasmanda atılan gol önemli. 1-0'dan sonra skoru korumak için çalıştık. İki dakika içinde iki gol yedik, canımız acıdı. Daha son sözü söylemedik. Evimizde taraftarlarımızın desteğiyle turu geçeceğiz. Avrupa maçları ligden farklı. Son 10 dakika gerginlik olabiliyor. Kaybederken de kazanırken de biz bir takımız. Rövanş içinde öz güvenimiz yüksek. Biz bu turu geçeceğiz" ifadelerini kullandı. - LYON