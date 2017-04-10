Babasının Tabutuna Sarılan Şehit Binbaşının Kızından Ağlatan Mektup

PKK'ya karşı geçen yıl düzenlenen operasyonlarda şehit olan Binbaşı Ahmet Karaman'ın kızının mektubu sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

HERKESİ AĞLATTI

Şehidin kızı Zühre karaman'ın mektubundaki "Aşkın yaşı 17'ydi baba... Biz seni, sesini, kokunu, gülüşünü çok özledik. Sensiz çok zor. Aşkın yaşı 17'ydi baba. Ben senden sonra 18 oldum" ifadeleri herkesi ağlattı.

Nusaybin'de teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman geçen sene şehit düştü.

BABASINA MEKTUP YAZDI

Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndaki birliğinden özel görevle JÖH Taburu ile Nusaybin'e gelen Karaman'ın Sabah göreve çıkmadan abdest aldığı ve hazırlanırken bir silah arkadaşına, "Bugün Regaip Kandili, şehit olmak için ne güzel bir gün" demişti... Binbaşı, kısa süre önce de oğlu Beyazıt ve kızı Zühre ile telefonda konuşup, "Şehit olursam sakın ağlamayın, dik durun" diye tembihlemişti. Başında bulunduğu taburun olay saatinde istirahat halinde olması gerekirken görev arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına çatışma bölgesini terk etmiş ve terörle mücadeleye devam etmişti.

"3 SAAT BEN ONA BAKTIM O BANA BAKTI"

Binbaşı şehit olduğunda daha 17 yaşında olan kızı Zühre Selma Karaman, babasının şehit oluşunun birinci yılında babasına işte bu mektubu yazdı:

"Kargo uçaklarını bilir misiniz? Ben size anlatayım.

Yolcu uçaklarına benzemez hiç. Farklı farklı bölümleri yoktur. Evinizin salonu büyüklüğünde tek bir bölme, birçok oturma yeri bir de girişi. O girişe koyarlar tabutu. Tabut dediğime bakmayın benim gözümün nurunu koydular o gün oraya. En az 3 saat bu şekilde gürültülü, soğuk bir uçağın içinde uçmak nedir bilir misiniz? Cesaret edip bir türlü onun yanına gidememek nasıldır bilir misiniz? Gidip orda olduğunu bile bile yüzünü görememek sarılıp koklayamamak nedir bilir misiniz? 3 saat be. 3 saat ben ona baktım o bana baktı konuşamadım dokunamadım sarılamadım.

"ÇOK ÜŞÜYOR MUSUN TOPRAĞIN ALTINDA?"

Beyazıt'ın en büyük isteklerinden biri uçağa binmekti. Söz oğlum bindiricem seni demiştin. Bir şekilde yine tuttun sözünü babam. Verdiğin her sözü tuttun bir şekilde. İçin rahat olsun. Seni son kez gördüğümde evden giderken beni yataktan kaldırmamıştın. Vedalar hep zordu senin için. 'Yatak sıcacıktır şimdi, ben olsam hiç kalkmam ooh mis' demiştin. Şimdi çok üşüyor musun toprağın altında? Sen soğuğu hiç sevmezsin ki. Ama bilirim. Başındaki bayrağın kızıllığında ısınmayı iyi bilirsin -ki o kızıllığın birazı da sensin.

"AŞKIN YAŞI 17'YDİ BABA"

Bugün 1 yıl oldu canımın içi. Senden sonra hiçbir şey aynı değil. En mutlu anımızda bile bir burukluk var. Herhangi bir saygı duruşunda hep gözlerimiz dolar. Ki ben sana karşı hep öyle duruyor olacağım. Ne mutlu sana ki istediğin şekilde gittin oraya. Ne mutlu. Ama biz seni, sesini, kokunu, gülüşünü çok özledik. Sensiz çok zor. Aşkın yaşı 17'ydi baba. Ben senden sonra 18 oldum...

Zühre Selma Karaman

Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet KARAMAN'ın kızı.."

BABASININ İSTEDİĞİ TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Zühre Selma Karaman babasının en çok istediği tıp fakültesini kazandı. Geçen yıl TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlayan Karaman, babasının doğum gününde de '43. yaşını kutluyor olacaktık belki de babam. Çok fazla bir şey söylemeye niyetim yok bu sefer. Söyleyemiyorum çünkü. Düğüm düğüm oluyor şurası. İyi ki doğdun, iyi ki vardın. İyi ki bizim babamız, eşimiz, dostumuzdun. Seni çok seviyoruz. Mutlu yıllar..." diye yazmıştı.