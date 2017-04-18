Babasının Kamyonetinin Altında Kalan Küçük Kız Öldü

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde 28 yaşındaki Zülfer Döner, kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki kızı Nur Banu Döner'i ezdi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede öldü.



Kaza, dün akşam saatlerinde, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sepetçilik yaparak geçimini sağlayan Zülfer Döner, kamyonetiyle geri manevra yaparken, bahçeye çıkan kızı 5 yaşındaki Nur Banu Döner'e, çarptı. Kamyonetin altında kalan çocuk, ağır yaralandı. Baba sinir krizi geçirirken, gelen sağlık ekipleri, yaralı Nur Banu Döner'i ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik Nur Banu Döner, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Minik kızın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba Zülfer Döner ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Aydın