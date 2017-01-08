Babasının Anısını Mesleğini Yaparak Devam Ettiriyor

Samsun'un en ünlü ayakkabı boyacısının oğlu, babasının anısını yaşatmak için babasının ayakkabı boyadığı yerde ve babasının sandığıyla ayakkabı boyuyor.



İbrahim Özgezen (65), geçen sene balık tutmak için gittiği sahilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Fanatik Samsunspor taraftarı olan ve Samsunspor için çılgın kampanyalar düzenleyen ayakkabı boyacısının vefatından sonra kırmızı-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı. Babasıyla aynı ismi taşıyan ailenin tek erkek çocuğu İbrahim Özgezen (35), babasının 50 sene ayakkabı boyadığı yerde ayakkabı boyayarak ailesini geçindirmeye çalışıyor. Babasının 50 sene boyunca İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Himayei Etfal Sokak'ta ayakkabı boyacılığı yaptığını ifade eden Özgezen, "Babam boyacıydı ama çok iyi bir Samsunsporluydu. Üstünden Samsunspor forması hiç çıkmazdı. Samsunspor'un kötü gittiği günlerde kampanyalar yapıyordu. 'Samsunspor galip gelirse futbolcuların ayakkabılarını bir sene bedava boyayacağım ve futbolcu başına 10 lira vereceğim' diyordu. Babam ile gurur duyuyorum. Çok iyi bir esnaf ve insandı. 50 sene boyunca burada ayakkabı boyayarak bizlere baktı. Ani ölümü bizi derinden üzdü" dedi.



İbrahim Özkesen, "10 yaşımdan beri babamla birlikte boyacılık yapıyorum. Babam vefat ettikten sonra işsiz kaldım. Daha sonra da onun boya yaptığı yerde boyacılık yaparak onun anısını devam ettirmek istedim. Burada babamın yerine beni gören müşteriler beni tebrik ediyor. Babanın boşluğunu aratmıyorsun diyorlar. Burada senden başka kimse oturmasın diyorlar. O yüzden bende babamın yerinde babamın sandığıyla babamın mesleğini devam ettiriyorum. Babamın anısını yaşatıyorum" diye konuştu. - SAMSUN