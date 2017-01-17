Babasını Tornavidayla Ağır Yaraladı

Adıyaman'da tartıştığı babasını tornavidayla ağır yaralayan genç, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan baba Şükrü Kahvecioğlu (60) ile oğlu Selçuk Kahvecioğlu (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Selçuk Kahvecioğlu, tornavidayla babası Şükrü Kahvecioğlu'nu sırtından ve kafasından yaraladı.



Komşularının bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şükrü Kahvecioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Kahvecioğlu'nu gözaltına aldı.