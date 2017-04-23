Babasını Toprağa Verdiği Gün Oğlunu 9 Yakınını Kaybetti
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Esenköy Köyü'nde oturan 73 yaşındaki Mustafa Uludağ'ın cenazesine katılıp İstanbul'a dönerken şarampole uçan midibüste ölen 10 kişiden 9'u için aynı köyde cenaze töreni düzenlendi.
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Esenköy Köyü'nde oturan 73 yaşındaki Mustafa Uludağ'ın cenazesine katılıp İstanbul'a dönerken şarampole uçan midibüste ölen 10 kişiden 9'u için aynı köyde cenaze töreni düzenlendi. Aralarında Mustafa Uludağ'ın adını verdiği torunu 20 yaşındaki Mustafa Uludağ'ın da bulunduğu 9 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Babasını toprağa verdiği gün oğlunu kaybeden Mustafa Uludağ, oğlunun tabutu başında gözyaşı döktü.
Esenköy Köyü'nde oturan Mustafa Uludağ, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar sonucu yaşamını yitirdi. İstanbul'da oturan Esenköylüler, köyde cenazeye katılıp defin işlemi ardından midibüsle dönüşe geçti. Erdem Aktan yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüs, Süleymanbeyler Köyü Serdaroğlu Mevkii'nde karşıdan gelen Ali Kaman yönetimindeki 67 LU 178 plakalı kamyonetle çarpışıp kontrolden çıkarak 50 metrelik şarampole uçtu. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
9 TABUT YAN YANA
Aralarında Mustafa Uludağ'ın kendi adını verdiği torunu Mustafa Uludağ, yeğenleri 36 yaşındaki Aygül Afacan, 44 yaşındaki Şevket Turhan ve onun eşi 38 yaşındaki Kadriye Turhan ile köylüleri 43 yaşındaki Bilal Aydın, eşi Zekiye Aydın, 38 yaşındaki İsmail Aydın, 38 yaşındaki Rabia Aydın ve Naciye Aydın'ın cenazeleri yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Esenköy Köyü'ne getirildi. Şaban Turhan'ın cenazesi ise, İstanbul'a gönderildi.
Esenköy İlkokulu bahçesinde 9 tabut yan yana konuldu. Cenaze törenine Vali Ali Kaban, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ile ölenlerin yakınları, köylüler katıldı. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, öğle namazı ardından 9 kişinin cenaze namazını kıldırdı.
BABASINI TOPRAĞA VERDİĞİ GÜN OĞLUNU KAYBETTİ
Cenaze namazlarının kılınması ardından ölenlerin yakınları tabutların başına gelerek ağladı. Babası Mustafa Uludağ'ı toprağa verdiği gün oğlu Mustafa'yı kazada kaybeden, babası ve oğlu ile aynı ismi paylaşan Mustafa Uludağ, oğlunun tabutu başında gözyaşı döktü. Mustafa Uludağ, "Dün babamı kaybettim, bugün oğlumu kaybettim" diyerek ağladı. İstanbul'da özel bir şirkette çalışan ölen Mustafa Uludağ'ın, ismini koyan dedesine çok düşkün olduğu, işyerinden izin alarak cenazesine katıldığı belirtildi. 45 yaşındaki Ramazan Aydın da ölen kardeşi Bilal ve yengesi Zekiye Aydın'ın tabutları başında gözyaşı döktü. Ardından Mustafa Uludağ, Bilal Aydın, eşi Zekiye Aydın, İsmail Aydın, Rabia Aydın, Aygül Afacan, Naciye Aydın'ın cenazeleri Esenköy'deki mezarlıkta, Şevket Turhan ve eşi Kadriye Turhan ise Yunuslu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ölenlerden Aygül Afacan'ın hamile olduğunu söyleyen amcası Şaban Uslu, "Babası gelmesini istemedi. Aygül ise 'dayımın cenazesinde bulunmam lazım' diyerek geldi" diye konuştu.
DÜĞÜNDE, CENAZEDE KÖYDE BULUŞUYORLAR
İki mahalleden oluşan ve yaklaşık 300 hanenin bulunduğu köyde nüfusun bir bölümünün çalışmak için İstanbul'a gittiği, geleneklerine bağlı köy halkının cenaze, düğün gibi olaylarda araç kiralayıp toplu halde köye geldikleri belirtildi. Mustafa Uludağ'ın akrabası Mehmet Uludağ, çok üzgün olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Büyük bir imtihan bizim için. Mustafa Uludağ uzun süredir hastaydı. Hastanede yattı uzun süre. Taburcu olduktan sonra önceki gün evinde rahatsızlanıyor. Özel hastaneye götürdüler. Orada vefat etmiş. Bizim köylülerimiz hep İstanbul'da. Köyde bağ çok kuvvetli. Bir cenaze, düğün oldu mu otobüs kiralar gelirler. Dün de öyle cenazeye geliyorlar köye. Defin sonrası uğurladık onları. Sonra kaza meydana geldi. Mustafa Uludağ'ın torunu da ölenler arasında. Ona kendi ismini vermişti. Ayrıca iki çiftimiz öldü. Söyleyecek bir şey yok, üzüntümüz büyük."
Kazada babası ve çocukluk arkadaşları kazada yaralanan Erdinç Ardıç ise İstanbul'da çalıştığı için Mustafa Uludağ'ın cenazesine katılamadığını söyleyerek, "Çalışmasam cenazeye ben de gelecektim. Belki ben de ölebilir, yaralanabilirdim" dedi.
Kazada kardeşi Bilal ve eşi Zekiye Aydın'ı kaybeden Ramazan Aydın ise "Biz İstanbul'daydık. Haberi aldık buraya geldik. Kardeşimin eşyalarını aldım. Nüfus cüzdanı, paraları var. Ölenlerin hepsi eşimiz dostumuz, yabancı yok" dedi.
- Zonguldak