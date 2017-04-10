Babasını Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



İddiaya göre, Yayla Mahallesi'nde Hüseyin A. (77) ile oğlu H.A. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.A. babasını bıçaklayarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri Hüseyin A'nın katil zanlısı olduğu iddia edilen oğlu H.A'yı Sorgun ormanı yakınlarında yakaladı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.