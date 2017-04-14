Babasına Bombalı Paket Gönderen Kişinin Davası

Maltepe'de, babasına ait firmaya gönderdiği bombalı paketin patlaması sonucu, babası ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Alican Kurdaş'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından, 61 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.



Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kurdaş, müştekiler Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik ile taraf avukatları katıldı.





Kimlik tespitinin ardından savunması sorulan Kurdaş, Amerika'da bilgisayar mühendisliği okuduğunu ve vücut geliştirme sporu ile uğraştığını belirterek, şunları söyledi:



"Özdemir Osman Kurdaş benim babam olur. Amerika'dan döndükten sonra babam, olaydan 6 ay kadar önce, bana ihtiyacı olduğunu, şirketinde çalışmamı istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Lakin şirkette yaptığım hiçbir şeyi babam takdir etmiyor, kişilik yapısı ve konuşma üslubuyla beni sürekli rencide ediyordu. Bu durumdan dolayı psikolojik olarak bunalmıştım, sıkıntıdaydım. İşten soğudum, şirketten uzaklaşmıştım. İnternetten ses bombası tarifini buldum. İngilizce bir siteydi ve ses bombası olarak yazıyordu. Vücut geliştirme sporu ile ilgili ürünlerin bomba yapımında yeterli olduğunu gördüm ve çok az miktarda kullanarak bir ses bombası yaptım. Tahta bir kutuya koydum. Taksiyle paketi getirdim. Kapıdaki görevliye Özdemir Osman Kurdaş'a verilmek üzere paketi teslim ettim."



Paketi verdikten sonra eve gittiğini ancak başka birisi paketi açar düşüncesiyle aceleyle şirkete geri döndüğünü anlatan Kurdaş, "Ben daha şirketin güvenliğiyle konuşurken patlama oldu. Sanırım içine koymuş olduğum tahta kutu bombanın etkisini artırdı. Parça tesiri yapmasına neden oldu. Benim amacım kimseye zarar vermek değildi. Sadece dikkat çekmek, özellikle babamın ilgisini çekmekti. Diğer mağdurların yaralanabileceğini düşünmedim. Bomba eğitimi almadım. Bombanın nasıl yapılacağını da internetten gördüm." diye konuştu.



Sanık Kurdaş, Mahkeme Heyeti Başkanı Haluk Azkın'ın "Sen bomba uzmanı mısın? Patlayıcılar hakkında ne biliyorsun Alican. Hiç denedin mi patlamanın şiddetini?" şeklindeki sorusuna şu karşılığı verdi:



"Çok küçük miktarda koyduğum için etkisinin az olacağını düşündüm. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Öldürmek isteseydim çok daha müsait ve sonuç verici yöntemlerle bu işi yapacak kapasiteye sahibim. Zaten paketi verdiğimde yakalanacağımı biliyordum ama sonucun bu kadar kötü olacağını bilmiyordum. Sizin huzurunuzda bu olaydan etkilenen herkesten özür dilerim. Üzgünüm, pişmanım. Telafi etme şansım olsa bir şansım daha olsa asla böyle bir şey yapmam. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi istiyorum."



"Paketin içinde bombamı var diye şakalaştık"



Şikayetçi Sevgi Özcan da olay tarihinde Özdemir Osman Kurdaş'ın sekreteri olarak çalıştığını belirterek, yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Olay günü şirketin güvenliğinin bir paketle geldiğini kaydeden Özcan, "Özdemir Bey'e geldiğini söyleyerek bana teslim etti. Paketi yanıma aldım çünkü yerinde yoktu. Öğleden sonra gelince odasına paketi götüreceğim sırada ortağı Şahnur Ağaik ile karşılaştım. Paketi gördü, hediye olduğunu söyledim. Beraberce Özdemir Bey'in odasına girdik. Paketi kendisine verdim. Hatta 'Paketin içinde bomba mı var?' diye şakalaştık. Üçümüz de odadayken paketi açtı ve patlama gerçekleşti. Ciddi anlamda yaralandım. Hala etkisindeyim. Ameliyatlar oldum. Şikayetçiyim." dedi.



Şikayetçi Şahnur Ağaik ise "Beraber Sevgi Hanım'la odaya girdik. Bütün camlar patladı. Olayda gözümü kaybettim. Benim kolum, kulağım patladı. Sol gözüm görmüyor, körüm. 4 ameliyat geçirdim. Çok ciddi yaralandım. Patlamanın şiddetiyle oda korkunç bir hale geldi. Küçük, hafif, önemsiz bir patlama değildi. Sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.



Özdemir Osman Kurdaş'ın avukatı Ali Kemal Atçeken, müvekkilinin rahatsız olduğunu ve adliyeye gelecek durumu olmadığını belirterek, sağlık durumuna ilişkin rapor sundu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki tüm tedavi evrakları ile şikayetçiler Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik'in hastane evraklarının temin edilerek, Adli Tıp Kurumuna sevk edilip olay nedeniyle meydana gelen yaralanmaları hakkında rapor istenmesine karar verdi.



Dosyanın bilirkişiye gönderilmesini kararlaştıran heyet, olay yerindeki patlamanın hangi boyutta olduğu, önemli miktarda patlayıcı kullanıp kullanılmadığı, bu boyuttaki bir olayın hangi nitelikteki ve miktardaki patlayıcı ile meydana gelebileceği, bunun el yapımı patlayıcı sayılıp sayılmayacağı ve düzeneğin içinde RDX ve PETN etken maddelerinin olup olmadığı hususlarının tespitinin istenmesine hükmetti.



Mahkeme heyeti, sanık Kurdaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi



Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 11 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, 4 katlı binadaki elektrik ve mühendislik firmasına kargoyla geldiği öne sürülen bir paketin açılmasının ardından meydana gelen patlamada, şirket sahibi Özdemir Osman Kurdaş ile 2 çalışan yaralanmıştı.



Olaydan sonra gözaltına alınan Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş "tasarlayarak bombalamak suretiyle yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporuna göre, el yapımı parça ve basınç etkili paket bombanın, öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip olduğunun belirtildiği ifade ediliyor.



İddianamede sanık Alican Kurdaş'ın "üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", şikayetçiler Şahnur Ağaik ve Sevgi Özcan'a yönelik "olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.