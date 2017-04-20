Babası Hollanda'da Cezaevine Giren Kız Öğrenci Ölmek İstedi

Adana'da babası Hollanda'da cezaevine girdiği için bunalıma giren 11 yaşındaki kız öğrenci, öğrenim gördüğü okulun 3. katındaki pencereden atlayarak ölmek istedi.



Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi S.B. (11) Hollanda'da çalışan babası Alpay B'nin cezaevine girdiğini öğrenince bunalıma girdi.



Cezaevine girdikten sonra babasıyla görüşemeyen S.B.'nin psikolojisi bozuldu. Dün de yine babasına ulaşmaya çalışıp bir türlü ulaşamayınca morali bozulan S.B. daha sonra okula gitti. S.B, 3 katlı okulun son katındaki sınıfında arkadaşları teneffüse çıktığı sırada pencereden kendini boşluğa bıraktı. Parke taşı döşeli zemine düşen öğrenciye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.



Düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan kız çocuğu sedyeye konulurken acıdan çığlık attı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kız çocuğunun vücudunda kırıklar olduğu ayrıca psikolojik destek sağlandığı belirtildi. - ADANA