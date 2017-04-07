Babası Çalıştırdı, 9 Madalya Kazandı

DİYARBAKIR (AA) - YUSUF BATI - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde babasının antrenörlüğünde 4 yıldır wushu yarışmalarına katılan 12 yaşındaki Berfin Kalkan, şimdiye kadar 8'i altın 9 madalya kazandı.



Berfin Kalkan, milli takım antrenörü babası Nimet Kalkan ile yaptığı çalışmalarla başarıdan başarıya koştu. Antalya'da 2015'te düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncüsü olan Berfin, 2016'da Balkan, bu yıl da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Berfin, il ve bölge şampiyonlukları ile madalya sayısını 9'a çıkardı.



Avrupa ve dünya wushu şampiyonalarına hazırlanan milli sporcu, babasının izinden giderek yaklaşık 5 yıl önce başladığı bu sporda, 4 yıldır profesyonel olarak organizasyonlara katılıyor.



Silvan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Berfin Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana babasının kendisini çalıştırdığını, wushu sporunda birçok başarıya imza attığını söyledi.



Silvan Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Berfin, okul çıkışında şampiyonalara hazırlandığını, akşam evde ödevlerini yaptığını, çevresindeki arkadaşlarını da bu spora yönlendirdiğini aktardı.



Berfin, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak için yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirerek, "Başarımda babamın büyük katkısı var. Başarımın sırrı çok çalışmam. İnsan kendisine inanırsa başaramayacağı hiçbir şey yok." dedi.



Baba Nimet Kalkan ise kızının da kendisi gibi sporda wushuyu tercih ettiğini, buna çok sevindiğini kaydetti.



Kızının küçük yaşlarda kendisiyle antrenmanlara geldiğini anlatan Kalkan, "Önce wushu ile oyun amaçlı ilgilenmeye başladı. Kendisini birkaç yarışmaya götürdüm. Orada onu keşfettik. Ondan sonra çalışmalara başladık. İl, bölge birincilikleri, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları var. Kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.



Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 6 yıldır çocuklara wushu eğitimi verdiğini, şimdiye kadar 300'ün üzerinde madalya kazandıklarını kaydeden Kalkan, hedeflerinin Silvanlı gençlerin Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşmasını sağlamak olduğunu, ilçeyi sporla ön plana çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.