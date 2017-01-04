Babaş, Kültürel Yatırımları İnceledi

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, restorasyon projeleri ile Seyrangah Tepesi Projesi çalışmalarında incelemelerde bulundu.



Babaş, restorasyonu son aşamaya gelen Ayıcılar, Şeyhoğlu ve Atabey konakları ile Seyrangah Tepesi'nde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Babaş, Kastamonu'nun tarihini canlandırarak gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Büyük Türkiye'nin güçlü ili Kastamonu hedefi doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. İlimiz için doğru olan projelerin peşinden bıkmadan usanmadan ve yorulmadan koşacağız. Amacımız, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir Kastamonu bırakmak. Bunun için büyük özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dünya Kültür Miras Listesi hedefimiz başta olmak üzere tüm hedeflerimize bir bir ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."