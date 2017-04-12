Babamın İşaretleri" Resim Sergisi Açıldı

Doğuş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Begüm Gücük'ün, geçen yıl hayatını kaybeden babası Büyükelçi Mehmet Gücük'ün anısına düzenlediği "Babamın İşaretleri" adlı resim sergisi Dışişleri Bakanlığında açıldı.



Serginin açılışını Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın yaptı. Yalçın, "En kalabalık katılımlı sergi açılışımızı ve en kalabalık katılımlı anma törenimizi yapıyoruz." dedi.



Begüm Gücük'ün babasını kaybettikten sonra hissettiklerine dair eserlerini Dışişleri Bakanlığında sergilemesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Yalçın, eserlerin "modern, çarpıcı ve çok katmanlı olduğunu" belirtti.



Sofya ve Barselona dahil birçok yerde eserleri sergilenen Gücük, "Geçtiğimiz yıl kaybettiğim sevgili babamın anısına hazırlamış olduğum bu eserler, kaybımın takibinde yaşadıklarımı, duygusal sürecimi ve babamın zaman zarfındaki kılavuzluğunu temsil ediyor." diye konuştu.



Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi'ndeki sergi 12-22 Nisan'da ziyaretçilere açık olacak.