Babalarının Vasiyeti Yeşilovaspor'un Başarısı

TEZCAN EKİZLER - İzmir futboluna 69 yıl futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak hizmet veren "Tatlı Mustafa" lakaplı Mustafa Küçükoğullarından'ın kurduğu Yeşilova Gençlik ve Spor Kulübü, 2013 yılında vefat etmesinin ardından vasiyeti üzerine 3 oğlu ve torununun emekleriyle mücadelesini sürdürüyor.



Futbol hayatı boyunca birçok takımda şampiyonluklar yaşayan Mustafa Küçükoğullarından, 1953'te arkadaşlarıyla Yeşilova Gençlik Spor Kulübünü kurdu.



İzmir futboluna önemli isimler kazandıran yeşil-kahverengili takım, 45 yıl boyunca profesyonel liglere katıldı. 1998-1999 sezonunda 3. Lig'e veda eden İzmir temsilcisi, mücadelesine Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) devam ediyor.



Yıllarca takımda profesyonel futbol oynayan 3 kardeş Akın, Metin ve Serkan, 2013'te vefat eden babalarının vasiyeti üzerine takımı yaşatmak için çaba gösteriyor. Ayrıca 18 yaşındaki Ege de dedesinin kurduğu takımda futbol kariyerine başladı.



"Kupayı babamıza götüreceğiz"



Yeşilova Gençlik Spor Kulübü Asbaşkanı Metin Küçükoğullarından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 50 yıl boyunca yöneticilik yaptığı kulübü, vefatının ardından vasiyetiyle sahiplendiklerini söyledi.



Kendisinin de gençlik yıllarında takımda forma giydiğini, ardından da teknik direktörlük yaptığını hatırlatan Küçükoğullarından, şöyle konuştu:



"63 yıllık kulüp tarihinin 60 yılı babamıza ait. Babamın Çamdibi ve Yeşilova mahallelerinde şeftali bahçeleri vardı, onları takımı deplasmanlara götürmek ve oralarda konaklama giderlerini karşılamak için sattı. Sponsor olmayınca takımın giderlerini şimdi de kendi cebimizden karşılıyoruz. Ailecek bir araya gelince en büyük sohbetimiz futbol ve takımımız. En büyük amacımız ise 3. Lig'e çıkarsak babamızın kabrine 3. Lig kupasını götürmek, bütün emelimiz bu."



"Ailecek tek sevdamız Yeşilova"



Kulüp Müdürü Akın Küçükoğullarından ise tek düşüncelerinin baba mirasını yaşatıp yeni futbolcular yetiştirmek olduğunu belirterek, "Babam benim futbol oynadığım yıllarda teknik direktörlüğümü yaptı. Biz ailecek futbola sevdalandık, en büyük sevdamız Yeşilova oldu." dedi.



Teknik direktör Serkan Küçükoğullarından, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de iyi bir durumda olduklarını, babasının yıllarca arkadaşlarıyla idare ettiği kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını belirtti.



- "Torun Ege de dedesinin izinde"



Dedesi Mustafa Küçükoğullarından'ın bir sporla uğraşma çağrısına futbol oynayarak yanıt veren Serkan Küçükoğullarından'ın oğlu 18 yaşındaki Ege de aile takımının başarısı için sahada ter döküyor.



Öğretim hayatını Dokuz Eylül Üniversitesinin antrenörlük bölümünde sürdüren Ege, hedefinin dedesinin kurduğu babası ve amcalarının yaşatmaya çalıştığı Yeşilovaspor'u daha iyi noktalara taşımak olduğunu kaydetti.