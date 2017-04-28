Babalar ve Çocukları Balık Avlayacak

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Zeytinbeli Plajı'nda haftasonu 4. Babalar ve Çocuklar Balık Avı Kamp Gecesi düzenlenecek.



Çukurova Amatör Balıkçılık, Denizcilik ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (ÇUBADER) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte 6-15 yaş arasındaki çocuklar, oltayla balık tutmanın heyecanını yaşayacak.



Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, 29-30 Nisan tarihlerinde Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Plajı'nda gerçekleştirilecek 4. Babalar Çocuklar Balık Avı ve Kamp Gecesi'nin sponsorluğunu üstlendi.



Yumurtalık Belediyesi'nin de katkı sağladığı 4. Babalar ve Çocuklar Balık Avı ve Kamp Gecesi'ne dahil olacak minikler, oltalarını ulusal egemenlik için Akdeniz'in maviliklerine fırlatırken, bir yandan balık tutmanın heyecanını yaşayacak, diğer yandan da renkli etkinliklerde gönüllerince eğlenecek. 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak etkinliğe katılacak babalar ve çocukları, kamp çadırları, avlanma malzemeleri ile beslenme ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak.



ÇUBADER yöneticilerinin kayıt işlemleri ve kamp yerleşkesini oluşturulmasının ardından etkinlik start alacak. Animatörlerin renklendireceği kampta, çocuklar müzik eşliğinde dans edip, eğlenecek. Amatör müzik gruplarının sahne alacağı kutlamanın sabahında ise amatör olta balıkçılığını özendiren yarışmalar yapılacak. 30 Nisan Pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek kampta, çocuklar uçurtma uçurmanın keyfini de tadacak.



Katılımcı çocuklara sürpriz hediyeler verilecek. - ADANA