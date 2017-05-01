Babaeskispor'da Bal Sevinci

Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Babaeskispor, ligi ikinci sırada tamamlayarak, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.



Kulüp antrenörü Önder Sezer, kendi sahalarında oynadıkları ve 3-1 galip ayrıldıkları Evrenspor karşılaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iç saha avantajını çok iyi değerlendirdiklerini ifade etti.



Elde ettikleri bu galibiyetle ligi 57 puanla ikinci sırasında bitirdiklerini ve Bölgesel Amatör Lig'e çıkmaya hak kazandıklarına işaret eden Sezer, şunları söyledi:



"Ligde en önemli karşılaşmayı oynadık. Bizim zaten sezon başında hedefimiz Bölgesel Amatör Lig'e çıkmaktı ama şampiyon olarak çıkmaktı. Sezon başında beri lider götürdüğümüz ligi yaşadığımız şansızlıklardan dolayı kadro açısından eksik kaldık ve Lüleburgazspor'a mağlup olduk ve onlar şampiyon oldular. Ben onları da kutluyorum. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımın hepsini tek tek kutluyorum."