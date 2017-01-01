Babaeski Tarım Satış Kooperatifinin Toplantısı

Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin 2016 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.



Kooperatifin eğitim salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Trakya Birlik (TB) Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, Başkan vekili Hilmi Kahraman, Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mülayim Güler, Başkan vekili Cemal Vural ile kooperatif ortakları katıldı.



Toplantıda, kooperatifin 2016 yılı değerlendirmesi yapılarak yapılan çalışmalar görüşüldü.



Sezen, toplantıda yaptığı konuşmada, Trakya Birliğin yönetim kurulları ve ortakları ile büyük bir aile olduğunu söyledi.



Trakya Birliğin ülkenin en büyük holdingleri arasında yer aldığını ifade eden Sezen, hızlı ve istikrarlı bir gelişme göstererek kooperatif sayısını 3'ten 48'e yükselttiğini belirtti.



59 bin ortağa sahip olduklarını da aktaran Sezen, "Kooperatif sayısı Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri'nde 48 kooperatifimiz faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşta 2 bin 103 olan ortak sayısı ise bugün 59 bin e çıkmıştır. Trakya Birlik ülkemizde üretilen ayçiçeğinin yılda ortalama yüzde 30 ile yüzde 50'sini mubayaa etmektedir. Trakya Birlik 13 ilde, 48 kooperatif, 2 fabrika ve 5 bölge müdürlüğü ile ülkemizin dört bir yanına lezzet ve hizmet götürmektedir." diye konuştu.