Babaeski'de "Yedi Kocalı Hürmüz" sahnelendi.



Babaeski Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulu Kültür Salonu'nda sahnelenen oyunu Budak Çal yönetti.



Lüleburgaz Belediyesi Kent Oyuncuları tarafından iki bölüm ve 16 perdede sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini topladı.



Oyun sonunda performanslarından dolayı oyuncuları tebrik eden İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Gümüşoğlu, oyunun yönetmeni Çal'a plaket takdim etti.