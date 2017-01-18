Babaeski'de Seralar Çöktü

Babaeski ilçesinde kar birikintisi nedeniyle marul yetiştirilen 5 sera çöktü.



İlçeye bağlı Kuleli köyünde Erdinç Pulluk'a ait seraların üzerinde biriken kar nedeniyle 5 dönüm alan üzerine kurulu 5 sera çöktü.



Seraların içerisinde bulunan yaklaşık 50 bin kök marul zarar gördü.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Üzeyir Güngör ile Ziraat Odası Başkanı çökme meydana gelen serada incelemede bulundu.



Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının bazı çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi.



Seraların üzerinde kar birikmesi nedeniyle çöküntü meydana geldiğini ifade eden Güngör, üreticinin büyük bir zarara uğradığını belirtti.



Geçen haftalarda Trakya'da yoğun kar yağışının etkili olduğunu anımsatan Güngör, bazı seracıların hazırlıksız yakalandığını kaydetti.



Güngör, sera sahibi Pulluk'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.