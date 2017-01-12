Babaeski'de Kar Temizleme Çalışması

Babaeski Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ekipleri, kentteki işlek caddelerde, kaldırımlarda ve yollarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor.



Belediye Başkanı Abdullah Hacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla kaldırım ve yollarda kar birikintileri ile buzlanmaların meydana geldiğini bildirdi.



Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kentte ummalı bir çalışma başlattığını ifade eden Başkan Hacı, en kısa sürede ana arterlerde temizlik çalışmalarını tamamlamak istediklerini kaydetti.



Vatandaşların ve sürücülerin trafikte güvenli seyretmeleri amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Hacı, şöyle konuştu:



"Belediye temizlik işçilerimiz kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını yürütürken, Fen İşleri işçilerinden oluşan karla mücadele ekipleri de, iş makinelerimiz ile birlikte yolları açmaya başladı. Bir taraftan da çarşı esnafımız ve yaya olarak gezen vatandaşlarımız mağdur olmaması için hem tuzlama, hem de kumlama çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Ekiplerimiz 24 saat görev başındadır."