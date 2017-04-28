Babaeski'de Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı Babaeski Şubesi, kan bağışı kampanyası düzenledi.



Atatürk Meydanı'nda Edirne Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 113 ünite kan toplandı.



Şube Başkanı Necip Fıçıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.



Vatandaşların kan bağışı kampanyasına çok büyük destek verdiğini ifade eden Fıçıcı, çıkan sonuçtan çok memnun olduklarını söyledi.



Kan bağışının öneminin Babaeski'de çok iyi anlaşıldığını aktaran Fıçıcı, şöyle konuştu:



"Kan bağışı kampanyası sonucunda Babaeski halkından 113 ünite kan toplandı. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizi son derece memnun etti. Hayırsever vatandaşlarımız yine bizleri onurlandırdı. Bu kampanyalarımıza yoğun ilgi gösteren hayırsever vatandaşlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ülke genelindeki hastanelerin ve hastaların kan ihtiyacının tamamını karşılamakta olan Kızılay, bu amacını gerçekleştirmek için ilçemizde de sık sık kampanyalar yapmaktadır. Övünerek söyleyebilirim ki Babaeski halkı olarak, kan alımları konusunda Türkiye ortalamalarının üzerinde kan bağışında bulunmaktayız."