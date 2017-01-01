Babaeski'de Engelli Öğrencilerin Yılbaşı Etkinliği

Babaeski' de bir rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciler yılbaşını kutladı.



Rehabilitasyon merkezinin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler müzik eşliğinde pasta kesti.



Merkez Müdürü Şaban Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılının vatana, millete ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.



Merkezde eğitim gören engellilerin etkinlikte doyasıya eğlendiğini ifade eden Şen, engellilerin mutlu olmasıyla birlikte ailelerinin de mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Engellilerimizin de normal bireyler gibi mutlu olmaya, sevinçlerini paylaşmaya ve eğlenmeye ihtiyaçları var. Onları ne kadar mutlu ve huzurlu görürsek, biz de onlar gibi o zaman mutlu oluyoruz, aileleri de mutlu oluyor. Burada ki tek amacımız, sosyal, bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak ve çocuklarımızı toplumun her kademesinde yer alacak şekilde yetiştirmektir. Çocuklarımız, her şeyin en iyisini hak ediyor."