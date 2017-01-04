Babadağlı İş Adamı Hayatını Kaybetti

Babadağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) kurucu başkanı ve eski Babadağ Belediye Başkanı iş adamı Atilla Özdemir (84), hayatını kaybetti.



İş adamı Özdemir, üç ay önce geçirdiği beyin felci nedeniyle tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti.



Özdemir, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



Cenaze namazına, Özdemir'in ailesi, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Babadağ Belediye Başkanı Salim Demirezen, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu ve iş adamları katıldı.