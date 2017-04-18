Babadağ'da Güvenli Uçuş İçin Denetimler Üst Düzeyde

ALİ RIZA AKKIR - Muhteşem manzarası ve güvenli uçuşa elverişli fiziki şartlarıyla dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, yamaç paraşütü tutkunlarını bekliyor.



Özellikle adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Babadağ, farklı hava koşullarında uçuşa imkan veren 4 pistiyle güvenli uçuşa olanak tanıyor. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi öncülüğünde deneyimli 240 pilotun görev yaptığı merkezde, uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler yapılıyor.



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FETSO) ve Fethiye Güç Birliği Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, Babadağ'ın, Avrupa'da deniz seviyesinden bin 900 metre yukarıya çıkılarak deniz üzerine uçulabilen tek nokta olduğuna dikkati çekerek, Babadağ'ın bu özelliğiyle "dünyanın bir numaralı hava sporları merkezi" olarak bilindiğini belirtti.



Arıcan, Babadağ'ın en güvenli uçuş parkuru olması yolunda kamu kurularıyla birlikte çalıştıklarını ve her türlü önlemi aldıklarını anlattı.



Babadağ'da "sıfır kaza" için hep birlikte mücadele verdiklerine değinen Akif Arıcan, şöyle konuştu:



"Babadağ'a çıkışlarda her türlü kontrol mekanizmasını işletiyoruz. 2015'te çok güzel bir sezon geçirdik. Tüm olumsuzluklara rağmen 2016 sezonu da fena değildi. 2017'de de huzurlu, güvenli bir sezon geçmesini diliyoruz. Oda ve şirket olarak kamu kurumlarımız, pilotlarımızla Babadağ'ın hiç kaza olmadan uçuş yapılan en güvenli parkur olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak istiyoruz."



Arıcan, uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Babadağ'ın bin 700 rakımında bir ambulansın hazır bulundurulduğunu, aynı zamanda meteorolojiden de rüzgar hızını takip ettiklerini bildirdi.



Bölgede ticari uçuş yapan pilotların ortalama 10-15 yıllık tecrübeye sahip olduklarını kaydeden Akif Arıcan, "Pilotlarımız oldukça bilinçli ve deneyimli. Hava akımını da çok iyi biliyorlar. Babadağ'daki uçuşlarda, pilotların da tecrübesiyle hiç kazasız bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.



Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız ise Babadağ'ın, yamaç paraşütünde herkesin hemfikir olduğu dünyadaki bir numaralı merkez olduğunu vurguladı.



Yıldız, teknik olarak pilotların uyması gereken birçok kural olduğunu ve bu kuralların hepsinin yönergeyle bir araya getirdiklerini bildirdi.



Uçuş sayısı, tehlikeli havalarda uçmama gibi uçuş kurallarını revize ederek yeniden yazacaklarını anlatan Celal Yıldız, şunları kaydetti:



"Bu kurallara uymayanlara da gerekli cezaları vereceğiz. Özellikle son 5 yılda kooperatifimiz de kurulduktan sonra çok şükür burada ölümlü bir kaza yaşamadık. Bu istikrarı devam ettireceğiz. Tüm pilotlar aynı yere çıkıp, aynı yerden uçuyoruz. Kurallara uymayanların da tespit edilmesi kolay oluyor. Kurallara uymayanlara, uçuştan belirli süre men etme, tekrarında ise sezon boyunca uçuştan men etme cezası veriyoruz. Çok ciddi yaptırımlarımız olacak. Pilotlarımız da genel olarak kurallara uyuyor."



- "Gelin uçuşun keyfini çıkartın"



Merkezin özellikle adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistleri ağırladığını vurgulayan Yıldız, yamaç paraşütünden korkanların, korkacak bir şey olmadığını sadece uçtuktan sonra anladığını ve sonrasında büyük keyif aldıklarını ifade etti.



Uçuş yapmak isteyen vatandaşlara seslenen Celal Yıldız, "Onlara, 'Kendinizi tecrübeli pilotların ellerine bırakın. Gelin uçuşun keyfini çıkartın' tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.