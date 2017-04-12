Babacan Premium'da peşinat yüzde 5'e indi, 240 ay vade kampanyası devam ediyor

Beylikdüzü E5 üzerinde, çevresinin en iddialı, en prestijli ve en kaliteli projelerinden birine imza atan Babacan Holding, ev sahibi olmayı kolaylaştıran ödeme avantajlarıyla Babacan Premium'daki satışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamak için gayret gösterdiklerini anlatan Babacan Holding CEO'su Mehmet Babacan, kişiye özel ödeme planı avantajı da sunduklarını vurguladı. Babacan, "Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bölgenin en prestijli ve en uygun konut projelerini hayata geçirerek birçok ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Babacan Premium'da kişiye özel ödeme planları oluşturuyoruz. Ayrıca peşinat oranımızı yüzde 5'e indirdik, 0,49'dan başlayan faiz oranları ve 240 ay vade ile konut sahibi olma fırsatını da devam ettiriyoruz" diye konuştu.

2018'de teslim edilecek

Residence, tower, terrace, home office ve AVM'den oluşan karma bir proje olarak yükselen 'Babacan Premium', 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Projede farklı alan büyüklüklerine sahip 1+1, 2+1, ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. 1.140 adet konuttan oluşan projenin residence kısmının Haziran 2018, kule bölümünün ise Aralık 2018'de teslim edilmesi planlanıyor.

Lokasyonu ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken 'Babacan Premium', E-5'e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı'na 15 km mesafede yer alıyor. İstanbul Üniversitesi ve birçok özel üniversiteye metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün.



