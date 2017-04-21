Anne ve babasından yeterli ilgiyi görmeyen Dilara'nın canı çok sıkılmaktadır. Ta ki babaannesi elinde bir çantayla çıkıp gelinceye kadar.



Bu çantanın içindekiler sayesinde Dilara kendisini muhteşem bir masal dünyasının içinde bulur. Bu dünyada Pamuk Prenses'ten, Pinokyo'ya pek çok masal kahramanıyla tanışır. Bakalım babaannesinin çantasında Dilara'yı ne gibi sürprizler beklemektedir?,



Oyunda yeni çağın getirdiği teknolojik değişmelerle birlikte ebeveynlerinden gerekli ilgiyi göremeyen çocukların yeni arayışlara girme serüveni anlatılıyor. Bu arayışlar bir nebze geçmişe özlem duygusunu barındırıyor. Seçilen figürün bir babaannenin çantası olması ise, etrafı günümüzde internet, bilgisayar, tablet ve mobil telefonlarla çevrelenmiş olan çocukların bu teknolojik oyuncakların içersinde bir süre sonra kendilerini tekrar etmekten sıkılmaları ve eskinin daha nitelikli dünyasına duydukları özlemi simgeliyor. Bu özlem bir çıkış yolu olarak izleyiciye sunulurken, ebeveynleri de, çocuklarını oyalamak için basite kaçarak kullandıkları teknolojik cihazların dışında alternatif yollar bulmaya itiyor. Oyunumuz 40 dakika sürmektedir. Oyunda dördü bayan, biri erkek olmak üzere beş oyuncu rol almaktadır. Oyunun dekoru ahşap karkas üzerine giydirilen panolar boyanarak imal edilecektir.



Yazar: Betül Odabaşı Törk



Yönetmen: Halil KüreşDekor&Kostüm: Aden Sanat



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Tiysav



Mekan Adresi : Eski Büyükdere Caddesi, Behçet Sokak, No: 4 / 4



Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Babaannemin Çantası



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır