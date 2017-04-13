- Habibe Pedük'ün satış yapması

Habibe Pedük'ün açıklaması

Simitçilik yapan Şükran Kovancı'nın açıklaması

Bebeklerden detaylar "Babaanne Bebekleri" çocukları mutlu ediyor



TEKİRDAĞ (AA) Tekirdağ'da yaşayan 80 yaşındaki Habibe Pedük, "Babaanne bebekleri" ismini verdiği yün ve pamuk ipliğinden yaptığı bebeklerle hem çocukları mutlu ediyor hem de geçimini sağlıyor.



Bebekleri satmak için her gün yaklaşık 2 kilometre yürüyen Pedük, el emeği göz nuru bebeklerden elde ettiği gelirle yanında yaşadığı oğluna da katkıda bulunuyor.



Pedük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları çok sevdiği için "Babaanne bebekleri" adını verdiği yün ve pamuk ipliğinden bebekler yaptığını söyledi.



Eşini kaybettikten sonra büyük oğlunun yanında yaşamaya başladığını belirten Pedük, kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirmek istediği için çalışmayı sürdürdüğünü anlattı.



Bebeklerden elde ettiği gelirle oğluna da destek olmaya çalıştığını aktaran Pedük, konuşmasına şöyle devam etti:



"Eşimi kaybettikten sonra yalnız kaldım. Büyük oğlumun yanına geçtim. Ona destek olmak için çalışmaya devam ediyorum. Çocukları çok seviyorum. Onları mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Yaptığım bebeklerle hem çocukları mutlu ediyorum hem de ekmek paramı kazanıyorum. Evde kendi kendime yün ve pamuk ipliğinden bebekler yapıyorum. Sonra onları satarak ekmeğimi çıkarmaya çalışıyorum."



Bebeklerin tanesini 10 liradan sattığını dile getiren Pedük, çok yoğun çalışma temposunu kaldıramadığı için sınırlı sayıda bebek yaptığını sözlerine ekledi.



Simitçilik yapan Şükran Kovancı da Pedük'ün bebeklerini satmak için erken saatlerde köşesine geldiğini ve etraftaki esnaf ve vatandaşlar tarafından çok sevildiğini söyledi.



Pedük'ün soğuk sıcak dinlemeden her zaman işinin başında olduğunu anlatan Kovancı, "Habibe teyzeyi üç yıldan beri tanıyorum. Daha önce postanenin yanında satış yapıyordu. Yağmur kar, kış dinlemeden burada bebeklerini satmaya çalışıyor. Eskiden eşiyle birlikte burada satış yapıyorlardı. Eşini kaybettikten sonra oğlunun yanına geçti. Şimdi de onun yanında kalıyor. Kendi emeğiyle yaptığı bebeklerini satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.Sabah ben saat 8 gibi geliyorum simit satmaya. Habibe Teyze de o saatte geliyor akşam gidiyor. Rahatsızlıkları da var. Kalp ve tansiyon hapı kullanıyor. Müşteri ile para alış verişi konusunda ben yardımcı oluyorum" ifadelerini kullandı.