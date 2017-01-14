Türk psikedelik müziğinin kendine has ekiplerinden BaBa ZuLa, 14 Ocak'ta Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşuyor.



"Grubun embriyosunu oluşturan Zen ile birlikte geri sayınca yaklaşık 20 senelik bir müzikal geçmişe işaret eden grubun hikayesi, Derviş Zaim kültü Tabutta Rövaşata için stüdyoya girmekle başladı. Zen olarak ismiyle müsemma, medidatif, maksimalist ve doğaçlama odaklı bir müzik yapan grup, film ve oyun müzikleri galaksisiyle tanışınca kendilerine daha risksiz bir formül yarattı. Bileşenleri arasında konuk müzisyenler, elektronik öğelerle marine edilmiş Türk halk müziği, Türk gamının sınırları arasında gezen doğaçlamalar ve minimalist bir yaklaşım bulunan bu formül, grubu kitlelerin afyonu olarak konumlamayı başardı. Dünya çapında festivallerde sahne aldı, Türkiyede yeşeren saykedelik müziği bütün dünyaya tanıttı.



Gelenekselden hipnotik olana doğru saykedelik bir yolculuğa hazır olun."



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