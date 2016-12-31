BaBa ZuLa, son albümü "34 Oto Sanayi"den seslendireceği şarkılarla 31 Aralık'da KadıköySahne'de!



1996 yılında kurulan ve Murat Ertel, Levent Akman, Can Aydemir, Özgür Çakırlar ve Melike Şahin'den oluşan kadrosuyla yoluna devam eden BaBa ZuLa' nın 8. albümü "34 Oto Sanayi", Gulbaba Music & Artist Management / Lila Records lisansıyla ve Rainbow45 Records Müzik - Cafe etiketiyle plak formatında müzik marketlerdeki yerini aldı.



BaBa ZuLa'nın sahne performansına daha yakın tınlayan bu yeni albümde yine birbirinden güzel 8 şarkı bulunuyor. Grubun alıştığınız renkli müzikal tavrına ek olarak, müziğin ve sözlerin sertleştiğine tanık oluyorsunuz. Daha elektrikli ve protest ifade biçimiyle "34 Oto Sanayi" albümü gelecek albümlere ilişkin ipuçları da veriyor dinleyicilerine



Albümde gözünüze çarpacak misafir sanatçılar, "Ufaklık"ta Eren Devran Ertel, "İlk Aşkım"da Elena Hristova, "Sinek Koca"da Periklis Tsoukalas ve Elena Hristova performanslarıyla bu yeni çalışmaya renk katıyorlar.