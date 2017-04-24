Baba Yadigarı THY Uçağını Kullanan Fenomen Pilot Uğur Demiröz'ün Duygusal Anları

Kendini UD olarak tanımlayan ve Kaptanın Seyri Sefası adına bir blog da tutan fenomen pilot Uğur Demiröz, geçtiğimiz günlerde paylaştığı gönderiyle büyük beğeni topladı.



Babasının Seattle'den Türk Hava Yolları'na kazandırdığı Boeing 737-800 uçağını kullanırken hissettiği duygu ve düşüncelerini paylaşan Demiröz, deneyimli kaptan babasının anısını şu satırlarla anlattı:













Apr 19, 2017 at 12: 17am PDT















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A post shared by Ben Kısaca UD (@u.demiroz) on Mar 11, 2017 at 12: 09am PST







Gezi rotalarından, pilot olmak isteyen gençlere tavsiyelere kadar geniş bir yelpazede bir blog da tutan Uğur Demiröz'ü bu başarılarından ötürü tebrik ediyor ve kendisine iyi uçuşlar diliyoruz. Kaynak: Ontrava.com

A post shared by Ben Kısaca UD (@u.demiroz) onTürk Hava Kuvvetleri'nden Türk Hava Yolları'na kadar 44 yıllık gökyüzü deneyimine sahip babası kaptan Erol Demiröz'ü geçtiğimiz yıl son yolculuğuna uğurlayan Uğur Demiröz, bu vedanın ardından babasının son uçuşundaki konuşmasının da yer aldığı hayat hikayesini anlatan bir video da hazırlamıştı.Yaptığı bu duygu yüklü paylaşımlarla kitlesinin gönlünü kazanan genç pilot, kendini aynı zamanda iyi de bir gezgin olarak tanımlıyor. Hesabından ara sıra kokpit fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmiyor.