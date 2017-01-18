Baba Yadigarı Dediği Evi Kamyonla Taşıyınca Vatandaşlar Şaşkına Döndü

Sinop Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Yoldan geçen ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

VATANDAŞLAR BU ANLARI HEMEN FOTOĞRAFLADI

Erfelek'te seyir halinde olan ev yüklü kamyon, vatandaşların dikkatini çekti. Ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar hemen fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına sarılarak bu anı fotoğrafladılar.



BU EV BABA YADİGARI DEDİ, EVİ KAMYONLA TAŞIDI

Erfelekli Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini kamyonun üstünde başka tarlaya taşıdı. 'Baba yadigarı' diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, "Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor ki" dedi.



