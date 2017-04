Elif Şafak'ın bir dönem çok tartışılan ve hakkında soruşturmalar açılan, ancak yine de yazarın en çok okunan romanlarından biri olan Baba ve Piç, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



İstanbul-San Francisco hattında iç içe geçmiş, doksan yıla dayalı çok yoğun ve zengin öyküleri içeren yapıt, 2015'te İtalya'da sahnelendi ve seyircinin büyük ilgisini çekti. Eserde 1915 yılında yaşanan olaylar; Türk ve Ermeni kökenli iki aile arasındaki ilişkiler üzerinden iki toplum incelenirken, erkeklerin zamansız öldüğü, geride hep kadınların kaldığı bir sülaleden dört kuşak kadının hikayesiyle birlikte anlatılıyor.



Ortak Yapımcılar: Arcola Theatre, Talimhane Tiyatrosu



Yazan: Elif Şafak



Uyarlayan: Angelo Savelli



Çeviren: Oya Bacak



Yöneten: Mehmet Ergen



Sahne Tasarımı: Anthony Lamble



Kostüm Tasarımı: Jenny Beavan



Oynayanlar: Alican Altun, Aysan Sümercan, Gökay Akgör, Gökçen Gökçebağ, Görkem Acar, Nurten İnan, İdil Yener, Nihal Koldaş, Nora Tokhosepyan, Pelin Ermiş, Selen Uçer, Parla Şenol



Süre: 2 perde, 100 dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Talimhane Tiyatrosu



Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Baba ve Piç



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır