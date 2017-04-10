Baba ve Piç

Elif Şafak'ın bir dönem çok tartışılan ve hakkında soruşturmalar açılan, ancak yine de yazarın en çok okunan romanlarından biri olan Baba ve Piç, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Baba ve Piç

Elif Şafak'ın bir dönem çok tartışılan ve hakkında soruşturmalar açılan, ancak yine de yazarın en çok okunan romanlarından biri olan Baba ve Piç, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

İstanbul-San Francisco hattında iç içe geçmiş, doksan yıla dayalı çok yoğun ve zengin öyküleri içeren yapıt, 2015'te İtalya'da sahnelendi ve seyircinin büyük ilgisini çekti. Eserde 1915 yılında yaşanan olaylar; Türk ve Ermeni kökenli iki aile arasındaki ilişkiler üzerinden iki toplum incelenirken, erkeklerin zamansız öldüğü, geride hep kadınların kaldığı bir sülaleden dört kuşak kadının hikayesiyle birlikte anlatılıyor.

Ortak Yapımcılar: Arcola Theatre, Talimhane Tiyatrosu

Yazan: Elif Şafak 

Uyarlayan: Angelo Savelli 

Çeviren: Oya Bacak 

Yöneten: Mehmet Ergen 

Sahne Tasarımı: Anthony Lamble 

Kostüm Tasarımı: Jenny Beavan 

Oynayanlar: Alican Altun, Aysan Sümercan, Gökay Akgör, Gökçen Gökçebağ, Görkem Acar, Nurten İnan, İdil Yener, Nihal Koldaş, Nora Tokhosepyan, Pelin Ermiş, Selen Uçer, Parla Şenol

Süre: 2 perde, 100 dk.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Talimhane Tiyatrosu

Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Baba ve Piç

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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