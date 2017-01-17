TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde A.B., öz kızı 18 yaşındaki Z.B.'ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Kapaklı İlçesi'nde yaşayan Z.B., çalıştığı işyeri sahibine öz babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine işyeri sahibi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, Z.B.'nin ifadesine başvurduktan sonra babası A.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.B., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Kapaklıtekirdağ
Baba, Öz Kızına Cinsel Tacizden Tutuklandı
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde A.B., öz kızı 18 yaşındaki Z.B.'ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde A.B., öz kızı 18 yaşındaki Z.B.'ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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