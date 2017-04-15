Baba olmayı beklerken şehit düştü... Yozgat şehidini son yolculuğuna uğurladı

Van'ın çatak ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan bugün memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



YOZGAT - Van'ın çatak ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan bugün memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Van'ın Çatak ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan şehit düşmüştü. Babacan için bugün Akdağmadeni, Belediye Meydanı'nda öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, milletvekilleri ve çok sayıda Yozgatlı katıldı. Babacan kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Ülke Mezarlığı'na defnedildi.

Dokuz aylık evli ve bebek bekliyordu

Şehidin 9 ay önce Nur Babacan ile evlenerek hayatlarını birleştirdiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Şehidin annesi Fadime ve babası Ahmet Babacan cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Eşi Nur Babacan ise dik duruşu ve sözleri ile cenazeye katılanlara güç verdi. Nur Babacan şehit karısı olduğunu belirterek, "Ben Sinan Babacan'ın karısıyım. Ben bir şehit eşiyim. Ağlamayacağım. Ben bir şehit eşiyim. Teröristlerin kökünü kurutacağız. Şerefsizleri bitireceğiz. Dimdik ayaktayız. Sizi sevindirmeyeceğiz" dedi.