Baba-oğula, Baz İstasyonundan Hırsızlık Gözaltısı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesinde, GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından toplam 36 akü çaldıkları ileri sürülen 38 yaşındaki L.Ç. ile oğlu 17 yaşındaki M.Ç., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.



Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde, GSM şirketlerine ait 3 ayrı baz istasyonundan çeşitli tarihlerde toplam 36 akü çalındı. Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, baz istasyonlarındaki artan hırsızlıklar üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerden Muğla plakalı bir otomobil üzerinde yoğunlaşıldı. Otomobilin GPS kayıtlarından hırsızlıkların yaşandığı günlerde Göcek ve İnlice mahallelerine geldiği, geçen 10 Nisan'da ise saat 23.00 sıralarında Göcek Mahallesi'nde bir baz istasyonundan hırsızlık yapılırken kameralara yakalandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma, İnlice Mahallesi'nde yapılan yol kontrollü sırasında şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 20 akü ele geçirildi. Otomobildeki L.Ç. ile oğlu M.Ç., gözaltına alındı. Şüphelilerin Fethiye'deki evlerinde de çalıntı olduğu anlaşılan 16 akü daha bulundu. Akülere el konuldu. Baba-oğulun jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.



- Muğla