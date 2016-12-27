Baba-oğul Trafik Kazasında Öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Musa Akkuş (42) idaresindeki 07 YAD 33 plakalı minibüs, D400 karayolu Çandır kavşağı yakınlarında, aynı yönde seyreden Ahmet Özkan yönetimindeki 33 ASP 43 plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada, minibüs sürcüsü Musa Akkuş ile oğlu Bilal Akkuş (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Temel Elçinci ve Suriye uyruklu Mustafa Mustafa, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Serik Devlet Hastanesi ve Anadolu Aspendos Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen Akkuş ailesinin yakınlarının sinir krizi geçirdikleri görüldü. Cenazeler, otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, olay yerine yardım gelen bir başka 112 ambulansına, İbrahim Turan'ın kullandığı 07 HKH 48 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu ambulansta maddi hasar meydana geldi.