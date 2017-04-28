Baba-oğul Balık Tutma Etkinliği

Çukurova Amatör Balıkçılık, Denizcilik ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ÇUBADER), Adana Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Babalar ve Çocuklar Balık Avı Kamp Gecesi düzenleyecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak etkinlik, Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Plajı'nda organize edilecek ve pazar günü sona erecek.



Etkinlikte 6-15 yaşındaki çocuklar, babalarıyla birlikte, oltayla balık tutmanın ve kamp yapmanın heyecanını yaşayacak.



Animatörlerin de katılımıyla renkli görüntülerin oluşacağı kampta, çocuklar müzik eşliğinde dans edip eğlenecek. Ayrıca amatör müzik grupları sahne alacak, olta balıkçılığını özendiren yarışmalar düzenlenecek.



Katılımcılara sürpriz hediyelerin de verileceği organizasyon kapsamında, çocuklar uçurtma uçurmanın keyfini de yaşayacak.