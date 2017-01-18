Baba Mesleğine 25 Yıldır Işık Tutuyor

Kağızman ilçesinde yaşayan Kenan Aladağ, 25 yıldır tuz ocağından çıkartılan kaya tuzlarını lambaya dönüştürüyor.



İlçede bulunan tuz ocağındaki kaya tuzlarını el emeği göz nuru ile işleyen Aladağ, çeyrek asırdır baba mesleğine hayat vermenin mutluluğunu yaşıyor.



Ocaktan çıkartılan büyük kaya tuzlarını titizlikle temizleyen Aladağ, daha sonra süs eşyası haline getirdiği büyük tuz parçalarının içini oyarak ampul yerleştiriyor.



Ürünleri daha sonra satışa sunan Aladağ, Türkiye'nin farklı yerlerine talep üzerine kargoyla lamba yolluyor.



Kaya tuzundan yapılan dekoratif lambalar, kaya tuzunun bronşit, astım ve horlamaya iyi gelmesi özelliğinden dolayı ilgi görüyor.



Aladağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süs eşyası olarak kaya tuzundan yaptığı lambaların Türkiye'nin farklı yerlerinden ilgi gördüğünü söyledi.



Baba mesleğini uzun yıllardan beri yaşatmaya çalıştığını anlatan Aladağ, "Çok eskiden beri biz bu mesleği yapıyoruz, burada tuz maden ocakları var, halende buraları işletiliyor, bizler de bunu değerlendiriyoruz." dedi.



Aladağ, Kağızman ilçesinden çıkartılan tuzların çok farklı ve güzel olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Dedem, oralardan aldığı tuzları Kars'ta ve çevre illerde satarmış tuz olarak. Ama babam da bir süre bunu devam ettirdi. Daha sonra babam kaya tuzlarını işlemeye başladı ve ortaya süs eşyası çıktı. Zaman zaman bunlardan satarmış, daha sonra bu yaygınlaşınca biz de bu mesleğe el attık ve talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Tuz ocağındaki tuzları kendilerinin çıkardığını hatırlatan Aladağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özel işletmelerden tuzları alıyoruz. Ocağa gidip oradaki beğendiğimiz, işimize yarayan tuzları çıkartıyoruz. Tuzları hılti ve çekiç yardımıyla kırıp alıyoruz. Tabi her tuzu almıyoruz, bizim işimize yarayan tuzları çıkartıyoruz. Çıkarttığımız tuzları daha sonra atölyemizde inceliyoruz. Çatlak olanları kullanmıyoruz. Belli rötuşlardan sonra lambayı yerleştiriyoruz. Bu lambaları kimyasal hiç bir şey kullanmadan yapıyoruz, doğal olarak el emeğiyle yapıyoruz. Doğal olunca talep daha çok oluyor. Hemen hemen Türkiye'nin tüm illerine kargoyla gönderiyoruz. Trabzon'dan tutun, Antalya'ya, Ankara, İzmir, İstanbul'a gönderiyoruz."



Aladağ, kaya tuzunun ayrıca yemeklerde de kullanıldığını anlatarak, şu bilgileri aktardı:



"Kaya tuzunu taş değirmende elle çekiyoruz. Doğal kaya tuzunun ne kadar sağlıklı olduğunu anlatmayla bitiremeyiz. Onun için yemeklerimizde ufak parça kaya tuzu attığımızda o kendiliğinden eriyerek hem yemeğimize lezzet, hem de sağlık açısından en uygun olduğunu söyleyebilirim."



Aladağ, baba mesleğini başka nesillere aktarmaya gayret gösterdiğini ve Kağızman tuzunun unutulmaması için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.