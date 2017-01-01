Baba Koç: Kızıma Gitme Dedim, 'Baba Görev İcabı Gitmem Lazım' Dedi

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübünde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 29 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın cenazesi ailesi tarafından Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne getirildi.

"YAPMA DEDİM, GİTME DEDİM AMA DİNLEMEDİ"

Erdek Atatürk Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden baba Abdullah Koç, kızının 5 yıldan beri çeşitli güvenlik kuruluşlarında çalıştığını ve mesleğini çok sevdiğini söyledi. Teröre lanet okuyan Abdullah Koç, "Ne diyeyim Allah belalarını versin. Bunlar kazanamazlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Mesleğini çok sevdiğinden de bunlar oldu. Cesurdu, yürekliydi. 'Yapma' dedim, 'gitme' dedim ama dinlemedi.

"BABA GÖREV İCABI GİTMEM LAZIM DEDİ"

Hatta son olaylarda, 'ortalık karışık kalabalık yerlere gitme' dedim. 3-4 gün önce buradaydı 'Baba görevimiz icabı gitmemiz lazım' dedi. Önüne geçemedik" dedi.

Cenazeyle birlikte Erdek'e gelen Hatice Koç'un iş arkadaşı yakın koruma Sertaç Gülday da o akşam yaşadıklarını anlattı. Gülday, "Beraber çalışırdık ama bu sefer ne hikmetse aramadı. Haber alınca bizden kimler var diye araştırınca ilk duyduğum insan Hatice oldu. Telefonla aradığımda karşıma polis memuru çıktı ve teşhis için çağırdılar. Neticesinde morgdan teslim aldık. Çıkardık getirdik" diye konuştu.