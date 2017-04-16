Baba Hakkı, Kabri Başında Anıldı
Beşiktaş Kulübü efsanesi ’Baba’ Hakkı Yeten vefatının 28. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Beşiktaş Kulübü efsanesi 'Baba' Hakkı Yeten vefatının 28. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; Genel Koordinatör Levent Çifter, Divan Kurulu Üyeleri, Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi. - İSTANBUL
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