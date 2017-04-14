Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, halkın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kocaoğlu'nun siyasi görüş ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet götürdüğünü belirterek, "13 yıldır baba gibi hep yanımızda oldu. Ondan çok şey öğrendik" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, köy ve mahalle ziyaretleri kapsamında bu kez Foça'daydı. Bağarası ve Gerenköy'de vatandaşlarla buluşan Başkan Kocaoğlu, sevgi gösterileriyle karşılandı.

Foça Belediye Başkan Gökhan Demirağ, Büyükşehir Belediye Başka Kocaoğlu'nun siyasi görüş ayrımı yapmadan, hiç kimseyi diğerinden ayırmadan herkese eşit hizmet götürdüğünü söyledi. Demirağ, Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan belediyecilik adına çok şey öğrendiklerinin altını çizerek "13 yıldır baba gibi hep yanımızda oldu" diye konuştu.

Gerenköy'de köylülerin hediye ettikleri poşuyu yöreye özgü bir şekilde başına takan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kendisini görmek için toplanan vatandaşlara mikrofon uzatarak sorunlarını ve taleplerini dinledi. Sınırlarının 30 ilçeye çıkmasının ardından kurdukları iki bölge şantiyesiyle asfalt ve parke üretim kapasitesini 4 katından fazla artırdıklarını ifade eden Başkan Kocaoğlu, bölgedeki ulaşım ve altyapı sorunlarının hızlı bir şekilde çözüleceğini söyledi.