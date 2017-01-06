Baba Candır Dizisi'nde Bu Hafta Neler Olacak?

Oyuncu Kadrosunda Settar Tanrıöğen, Tülay Bursa, Uraz Kaygılaroğlu, Berna Koraltürk, Özgün Karaman, Melis Tüzüngüç, Tolga Pancaroğlu, Dila Bayrak, Ayfer Tokatlı ve İpek Tuzcuoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı TRT 1'in sevilen aile dizisi Baba Candır, 8 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'da 53. bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

TRT 1 ekranlarının sıcacık aile dizisi "Baba Candır'ın 53.bölümünde Salih'in hastalığını öğrenmeleriyle babalarına daha konforlu ve rahatlık dolu bir hayat sunmaya çalışan Egemen ve kardeşlerinin planları, babalarının onların oynadığı oyunu anlamasıyla bozulacak. Bunun üzerine çocuklar yeni planlarını Haluk üzerinden kurmaya karar verecekler. Çocuklar yeni planlarını yaparken Salih'in hastalığını yeni bir kişi daha öğrenecektir.

Çocuklarının hastalığını öğrendiğini bilmeyen Salih, onların neden böyle numaralar çevirdiğini anlamaya çalışacaktır fakat Elif'in verdiği ani bir karar Salih'in hayatını altüst edecektir. Haluk, Salih için ne gibi yeni planlar kuracaktır? Salih, Elif'i verdiği karardan geri döndürebilecek midir? Salih'in hastalığını kim öğrenecektir?

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Tayfun Güneyer'in yazdığı ve Çağrı Bayrak tarafından yönetilen Baba Candır, 53. bölümü ile 8 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranında olacak.