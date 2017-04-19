Baba Bush Hastaneye Kaldırıldı





ABD'nin eski başkanlarından George Bush Houston şehrindeki bir hastaneye kaldırıldı.



93 yaşındaki George Bush'a hafif seviyede zatürre teşhisi konuldu. Bush'un özel kalemi eski başkanın sağlığında endişe edecek bir durum olmadığını bildirdi.



Parkinson hastalığı tedavisi gören Bush, Aralık 2014'te de solunum yetmezliği nedeniyle bir hafta hastanede kalmıştı.



ABD'nin 41. başkanı olan Bush 1989 – 1993 yılları arası görev yaptı.



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Tags: Baba ABD kaldırıldı Bush Başkan Sağlık Amerika siyaseti hastaneye Gepost: 19 april 2017