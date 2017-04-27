B. Dortmund'lu Dembele, Muhabire Verdiği Cevapla Kendine Güldürdü

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Dembele, muhabire verdiği cevapla alay konusu oldu.

Muhabirin sağ ayağını mı iyi kullanıyorsun yoksa sol ayağını mı? sorusuna ''Solağım ama sağ ayağımla daha iyi şut çekiyorum'' diyince sosyal medyanın diline düştü.

44 MAÇTA 9 GOL 20 ASİSTİ VAR

Dortmund'un 19 yaşındaki genç yıldızı, Fransa'nın Rennes takımından 15 milyon Euro bonservis bedeliyle sezon başında transfer oldu. Dembele bu sezon 44 maçta 9 gol 20 asist yaparak tüm dünyanın dikkatini çekti.



