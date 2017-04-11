B.Dortmund-Monaco Maçı Dortmund Otobüsü Yakınlarındaki Patlama Nedeniyle Ertelendi

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Borussia Dortmund-Monaco karşılaşması ertelendi.

PATLAMA OLDU

Maça yaklaşık 1 saat kala stada hareket etmek için bekleyen Borussia Dortmund otobüsünün yakınlarında bombalı bir patlama meydana geldi. Oyunculardan Marc Bartra yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu patlama sonucunda karşılaşma yarın 19:45'e ertelendi.