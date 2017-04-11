B.Dortmund-Monaco Maçı Dortmund Otobüsü Yakınlarındaki Patlama Nedeniyle Ertelendi
Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçı, Dortmund otobüsü yakınlarındaki patlama nedeniyle yarın 19:45'e ertelendi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Borussia Dortmund-Monaco karşılaşması ertelendi.
PATLAMA OLDU
Maça yaklaşık 1 saat kala stada hareket etmek için bekleyen Borussia Dortmund otobüsünün yakınlarında bombalı bir patlama meydana geldi. Oyunculardan Marc Bartra yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu patlama sonucunda karşılaşma yarın 19:45'e ertelendi.
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