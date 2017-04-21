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B. Dortmund'a Saldıran Kişi Hisselerden Kâr Etmek İstemiş
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B. Dortmund'a Saldıran Kişi Hisselerden Kâr Etmek İstemiş

Alman savcılar, Borussia Dortmund'un takım otobüsüne saldıran şahsın hisselerden kar elde etmek istediği için böyle bir olayı gerçekleştirdiğini açıklandı.

B. Dortmund'a Saldıran Kişi Hisselerden Kâr Etmek İstemiş

Alman savcılar, Borussia Dortmund'un takım otobüsüne saldıran şahsın hisselerden kar elde etmek istediği için böyle bir olayı gerçekleştirdiğini açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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