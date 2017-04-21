B. Dortmund'a Saldıran Kişi Hisselerden Kâr Etmek İstemiş
Alman savcılar, Borussia Dortmund'un takım otobüsüne saldıran şahsın hisselerden kar elde etmek istediği için böyle bir olayı gerçekleştirdiğini açıklandı.
Alman savcılar, Borussia Dortmund'un takım otobüsüne saldıran şahsın hisselerden kar elde etmek istediği için böyle bir olayı gerçekleştirdiğini açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
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