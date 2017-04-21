B.b.erzurumspor'da Parola Üç Puan

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



"ÜÇ PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"



Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Kılıç, nezaretinde düz koşu 5-2 dar alanda pas ve çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Kahramanmaraşspor maçından puanla dönmek istediklerini açıklayan Teknik Direktör Kemal Kılıç, "Ligin son iki maçında puan alarak sezonu kapatmak istiyoruz. İnşallah Play Off maçlarımıza odaklanarak hedeflenen yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



Antrenmana sakatlığı devam eden Ersel katılmadı.



B.B.Erzurumspor, bugün hava yolu ile Kahramanmaraş'a geçerek kampa girecek. - ERZURUM