B.b. Erzurumspor'da Kongreye Doğru

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yarın kongre heyecanı yaşanacak.



29 Temmuz 2015 tarihinde yapılan olağanüstü kongre ile göreve gelen Erzurumlu İş Adamı Av. Ali Demirhan'ın tek aday olarak çıkması beklenen kongrede yönetimde revizyona gidileceği tahmin ediliyor.



'ONURSAL BAŞKANIMIZ SAYIN SEKMEN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM'



Kulüp Başkanı Av. Ali Demirhan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısındaki en büyük payın Kulübümüzün Onursal Başkanı değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in özverili büyük destekleri ile şampiyonlukta emeklerinin unutulamayacağının altını çizerek, 'Büyük bir ailenin birliktelik sevgisini koruyan ve yaşatarak kulübümüze, teknik heyetimize, kulüp idarecilerinin her alanda başarı getirmesinde büyük emekler sarf eden değerli Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah nasip ederse bu sezon sonunda bu birlikteliğimizle şampiyonluğumuzun ortak sevincini birlikte yaşayacağız.' dedi.



DEMİRHAN BAŞKANLIĞI'NDA 3. LİG 1.GRUPTA ŞAMPİYON OLDUK



Necip Fazıl Kısakürek Salonunda yapılan oylama ile Ali Demirhan, 2015-2016 futbol sezonunda 3. Lig 1.Grupta mücadele edecek takıma aday oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü 30 Temmuz 2015 tarihinde Erzurumspor Tesisleri'nde Başkan Ali Demirhan ve yönetimi basına tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Teknik Direktörlüğüne ise Besim Durmuş getirildi. Besim Durmuş'un sözleşmesinin feshinin ardından 18 Aralık 2015 günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Teknik Direktörlük görevi 2.5 yıllık sözleşme ile Ahmet Yıldırım'a teslim edildi. Ahmet Yıldırım ve teknik ekibin başarısı ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2015-2016 sezonunu şampiyon olarak noktaladı.



2015-2016- FUTBOL SEZONUNDA KUPAYI EVİMİZE TAŞIDIK



Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta dün oynanan 37. Hafta karşılaşmalarının ardından, Tire 1922 Spor'u 1 - 0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala grubunu birinci sırada bitirmeyi garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 2. Lig'e yükselme başarısını göstererek 2. Lig'e yükseldi. B.B. Erzurumspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Kazım Karabekir Stadı'nda yapılan törenle Büyükşehir Belediye Erzurumspor muhteşem bir gösteri ile kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün elinden aldı.



BAŞKAN AV. ALİ DEMİRHAN,'KARARLIKLIKLA İNANDIK, BAŞARDIK'



Teknik ekip futbolcu ve taraftarların coşkusu ile Şampiyonluğa inandıklarını belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Av. Ali Demirhan, "Bizler inandık ve başardık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu takımın Süper Lig'de olması gerektiğini sürekli ifade ettik. Sezon boyunca bir üst lige çıkma hedefimize inanarak her şeyini ortaya koyup Erzurum'a bu coşkuyu yaşatan Mavi Beyazlı camiaya teşekkür ediyorum. Hayal denilen şeyi inanç, kararlılık, azim ve cesaretle elde ettik'



DEMİRHAN, İKİNCİ KEZ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ



18 Haziran 2016 günü Türkiye Futbol Federasyonu 3.Lig 1.Grupta şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün Olağanüstü kongre kararı aldı. Tek adaylı olağanüstü kongrede mevcut Kulüp Başkanı Av. Ali Demirhan, yeniden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan ve tek liste ile girilen genel kurulda Ali Demirhan yeniden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanlığı'na seçildi. Belirlenen yeni yönetim kurulunda ise revizyona gidilerek mevcut yönetim Ali Demirhan Başkanlığı'nda Zafer Aynalı, İbrahim Bulut, Mehmet Tan Özyapar, Murat Aslan, Celal Emrah Yüce, Tuncay Atasever, Uğur Yürekseven, Taner Tugay, Hayrettin Aydın, Kenan Sezer, Ethem Tanrıver, Savcı Kaya, Dilaver Yılmaz, Sefer Sani Gülcü, Yıldırım Hakan Oral, Şahin Kara, Vadat Aydın, Haki Baran, Osman Kaplan, İbrahim Hacıosmanoğulları, Mustafa Macit, Asim Uysal, Gökhan Yılmaz ve Muammer Aydın getirildi.



DEMİRHAN DÖNEMİNDE YILDIZ OYUNCULAR MAVİ-BEYAZLI TAKIMDA



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Beşiktaş'ın eski İsviçre'nin FC Wil 1900 takımından transfer edilen 35 yaşındaki Türk asıllı Mert Nobre, Galatasaray'da uzun yıllar oynayan Engin Baytar gibi isimler takıma kazandırıldı. Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren takıma Boluspor'dan stoper Kemal Tokak, Keçiörenspor Kulübü'nden orta saha oyuncusu Mustafa Kayabaşı, Gaziantepspor'un sol bek oyuncusu İlker Günaslan ve son olarak Beşiktaş'tan Eslem Öztürk'ü 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak mavi-beyaz renklere bağlandı.



'ŞAMPİYON YAPACAĞIZ' DİYEREK SÖZ VERDİK, HEDEFİMİZ SÜPER LİG'



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Av. Ali Demirhan, "Uzun zamandır şampiyon olabilmek için büyük emekler sarf ederek şampiyonluk duygusunu fedakar Erzurum halkımız ve taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şampiyon olduktan sonrada Spor Toto 3. Lig'den 2.Lig'e çıktık. Tabi ki bizim hedefimiz bununla da sınırlı değil. Hedefimizi en yüksek tutarak Erzurumspor'a yakışır yerde olacağız. Biz bu şekilde takımı şampiyon ediyoruz. Söz verdik şampiyon olduk. Onursal Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in özverili sınırsız destekleri ile Ali Demirhan olarak benim Erzurum'da hiçbir reklama ve iş takibi konusunda zerre kadar işimiz olmaz. Verdiğimiz bir söz vardı. Kadim şehrim Erzurumspor'a yaptığımız transferlerle Erzurum'u süper lige çıkarmak olacak. Allah nasip ederse süper ligi görmek te nasip olacak.'



'BİZİM DÖNEMİMİZ KADAR HİÇ BİR DÖNEM ŞEFFAF OLMADI '!



Kulüp Başkanı Av. Ali Demirhan,"Biz geçen sene yönetime geldiğimizde şampiyonluk sözü vermiştik. Allah razı olsun yönetici arkadaşlarımdan, futbolcularla birlikte tek yürek olarak şampiyon olduk. Bu seneye de şampiyonluk parolasıyla çıktık. İlk yarıyı da lider olarak tamamladık. Ama biz Erzurum'un menfaatini düşünüyoruz. Bizim seyirci ortalamamız Süper Ligden daha yüksek. Takım çok mu iyi? Ben çok beğenmiyorum. Takım daha iyi olabilirdi. Biz transferlerle, bu heyecanla, bu ilgi ve alakayla daha iyi olabilirdik. Bizim dönemimiz kadar hiçbir dönem şeffaf olmadı. Biz kim ne para vermiş ne kadar bağış yapmış hepsini koyduk ortaya. Hatta biz muhasebe bilgilerini de paylaşmaya hazırız. Biz buraya nüfuz kullanmak için gelmedik. 2.5 milyon TL ödememiz var. Takımın emanet olarak 700 bin TL aldığı para var. Toplam borcumuz 3 milyon 200 bin lira. Gelirimiz de maç ve bilet gelirleri hariç 3 milyon lira. Son olarak diyorum ki, Ben sözümün eriyim, söz verdik, büyük Erzurumspor'u süper lige çıkaracağız.' Dedi.



TAKIMIMIZ TARİHİNİN EN YÜKSEK PERFORMANSINI SERGİLEDİ



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Takımımız sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçın 9'unu kazanırken, biri iç sahada olmak üzere 6 maçında berabere kaldı. 17 maçında 34 gol atan mavi beyazlılar kalelerinde 17 gol gördü ve 33 puan elde etti. Maç başına attığı gol ortalaması 2 olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tarihinin en yüksek gol performansını sergiledi. Erzurumspor birinci yarıda 17 maçının 8'ini evinde oynadı. Kazım Karabekir Stadyumundaki 8 maçının beşini kazanan ekip, bir beraberlik alırken, Amed ve İstanbulspor'a yenildi. Sahasında 8 puan kaybeden mavi beyazlılar 19 gol atarken 11 gol yedi ve 16 puan kazandı. Erzurumspor deplasman da çıktığı 9 maçın 4'ünü kazandı, beş maçında berabere kaldı. 15 gol atıp, 9 gol yiyen ekip 17 puan topladı.



İLK YARIYI 33 PUANLA LİDER KAPATTIK



Başkan Av. Ali Demirhan Yönetiminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Şampiyonluk parolası ile 2016-2017 sezonu ilk yarısını 33 puanla lider olarak kapattı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Takımımız Fethiyespor deplasmanında toplamda 9, dış sahada ise 4'üncü galibiyetini alan futbolcularımız hem deplasman yenilmezliğini sürdürdü, hem de gurupta dış sahadan en fazla puan toplayan takım ünvanına sahip oldu. - ERZURUM