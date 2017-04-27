Azra Akın Yeni Filmindeki Öpüşme Sahneleriyle Çok Konuşulacak

'Her Şey Mümkün' adlı yeni sinema filmi, Azra Akın ve Yetkin Dikinciler'i aynı sette buluşturdu. İkilinin öpüşme sahneleriyle yer yerinden oynayacak.

FİLM 19 MAYIS'TA VİZYONA GİRECEK

İki ünlü isim, romantik komedi türündeki filmde başrolleri üstlendi. Yapımcılığını Netvizyon MediaPark'ın, yönetmenliğini Alper Babayağmur'un üstlendiği film 19 Mayıs'ta vizyona girecek. Oyuncu kadrosunda Levent Ülgen, Mehtap Bayrı, Goncagül Sunar, Kaan Girgin ve Haldun Dormen yer alıyor.

FİLMİN TANITIMINDA AZRA AKIN'IN ATEŞLİ SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Piyangodan büyük ikramiyeyi kazanan 'İbrahim' ile manken 'Pelin'in aşkını anlatan filmin tanıtımlarında Yetkin Dikinciler ile Azra Akın'ın öpüşme sahnesi dikkat çekiyor.



