Azot, yoğun ilgi gören doğaçlama gösterisi "Karnaval" ile BKM Mutfak'ta Sahne'de...



"Yönelimler sizden, her seferinde ilk kez ve sadece sizin için sahnelenen gösteri bizden!



Azot, geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli yapı taşlarından biri olan doğaçlamanın devamlılığını sağlamak amacıyla 2007 yılında kuruldu. Zaman içinde ulusal ve uluslararası festivallerde isminden söz ettiren ve "Birinci ve İkinci İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali" organizatörlerinden olan AZOT, doğaçlama tiyatronun doğallığı ve yaratıcılığını kısa biçim ve uzun biçim doğaçlama tiyatro gösterileriyle seyircilerine sunmaya devam etmektedir."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Azot Doğaçlama - Karnaval



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır