Azot Doğaçlama - Karnaval

Azot, yoğun ilgi gören doğaçlama gösterisi "Karnaval" ile BKM Mutfak'ta Sahne'de.

Azot Doğaçlama - Karnaval

Azot, yoğun ilgi gören doğaçlama gösterisi "Karnaval" ile BKM Mutfak'ta Sahne'de...

"Yönelimler sizden, her seferinde ilk kez ve sadece sizin için sahnelenen gösteri bizden!

Azot, geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli yapı taşlarından biri olan doğaçlamanın devamlılığını sağlamak amacıyla 2007 yılında kuruldu. Zaman içinde ulusal ve uluslararası festivallerde isminden söz ettiren ve "Birinci ve İkinci İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali" organizatörlerinden olan AZOT, doğaçlama tiyatronun doğallığı ve yaratıcılığını kısa biçim ve uzun biçim doğaçlama tiyatro gösterileriyle seyircilerine sunmaya devam etmektedir."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Azot Doğaçlama - Karnaval

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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